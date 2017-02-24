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(Görüntülü Haber) Balıkesir merkezli telefon dolandırıcılığına 33 tutuklama

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 33 kişi tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube...

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 33 kişi tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı veya yalnız yaşayan vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak terör örgütlerine para aktarımı sağladıkları suçlamasıyla korkutup, kandırdığı ve bankalardaki paralarını, evlerindeki ziynet eşyalarını park, çöp konteyneri, araç altı gibi yerlere bıraktırıp, dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir, İstanbul, Manisa, Kayseri, Isparta, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler Balıkesir'e getirildi. Üzerlerinden sahte polis kimlikleri de çıkan şüphelilerin tamamı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Operasyonda 61 vatandaşın, 19 bin Euro, 33 bin 500 dolar ve 894 bin 95 lira ile 44 bilezik, 150 çeyrek altın, 43 tam altın ile 5 yüzüğünün dolandırıcıların eline geçmesinin engellendiği belirtildi.

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