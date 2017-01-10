(Görüntülü Haber) Balıkesir'de 208 mahallenin yolu kardan kapandı

BALIKESİR'de bu sabah başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentte 208 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu açıklandı. Balıkesir Acil Afet Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği, gece aralıklarla devam edeceği, çarşamba ve perşembe günlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği belirtildi. Balıkesir'i Çanakkale, Bursa ve Manisa'ya bağlayan karayolları ile ilçeleri Balıkesir'e bağlayan karayollarında herhangi bir sorun yaşanmadığı duyuruldu. Sadece kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle, kısa süreli sıkıntılar görüldüğü belirtildi. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların, kentte yola çıkmasına izin verilmezken, Balya'da 10, Bandırma'da 35, Dursunbey'de 8, Erdek'te 21, Gönen'de 49, Manyas'ta 42, Marmara'da 6, Sındırgı'da 5, Susurluk'ta 32 olmak üzere toplam 208 kırsal mahalle yolu kapalı olduğu, yoğun kar yağışı nedeniyle sayının artabileceği belirtildi. BALIKESİR VALİSİ 112 ve AFAD'TA İNCELEMELERDE BULUNDU Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Eroğlu'ndan bilgi alan Yazıcı, vatandaşlar tarafından yapılan acil başvuruların, görevli personel tarafından yapılan sevk ve koordinesini yerinde izledi. Daha sonra Balıkesir Acil Afet Durum Müdürlüğü'ne giden Yazıcı, Müdür Bayram Şahin'den karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kuruma ait binaları gezerek incelemelerde bulundu, personelle tanıştı. Kullanılan araç ve gereçleri inceledi. Acil Afet Durum Müdürü Bayram Şahin, Vali Yazıcı'ya brifing verdi. Her an afete hazır olduklarını aktardı. AFAD ekiplerinin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade eden Yazıcı, "AFAD acil durumlara müdahale, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde önde gelen kurumlarımızdan biri. Görevinizi çok önemsiyorum. Hassasiyetle çalıştığınıza inancım tam. Özverili çalışmalarından dolayı kurumumuzun idarecilerine ve personeline teşekkür ediyorum" dedi. Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra 1 günlüğüne tatil edildi.