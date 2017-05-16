(Görüntülü Haber) Balık tutmak için Melen Çayı'na gitti, kayboldu

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, ()- DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde 56 yaşındaki Ergün Ersoy, dün balık tutmak için Melen Çayı'na gittikten sonra kayboldu. Kıyafetleri ve tüfeği çay kenarında bulunan Ersoy'u arama çalışmaları sürüyor.



Ergün Ersoy, dün balık tutmak için ilçeye bağlı Dilaver Köyü mevkisindeki Melen Çayı'n gitti. Ersoy'un eve dönmemesi üzerine yakınları balık tuttuğu yere gitti. Ersoy'a rastlamayan yakınları, elbiseleri ile tüfeğini çay kenarında buldu. Yakınlarının kayıp başvurusu yapması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, botla çayda arama yaparken jandarma ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında ve ormanın için kısımlarında arama yaptı. Ersoy, şuana kadar yapılan aramalarda bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.