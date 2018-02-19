(Görüntülü Haber) Balık lokantası alev alev yandı

İnegöl'ün Arapoturağı mevkiinde Serkan Memiş'e ait balık lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken patlayan tüpler görevlilere zor anlar yaşattı. Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına aldığı yangın güçlükle söndürüldü, işletme ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İnegöl'ün Arapoturağı mevkiinde Serkan Memiş'e ait balık lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken patlayan tüpler görevlilere zor anlar yaşattı. Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına aldığı yangın güçlükle söndürüldü, işletme ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.