ŞARKI SÖYLEMİŞTİ Bursa'da saat 03.30 sıralarında babası Saffet Kahraman tarafından beslediği balıkların bulunduğu havuz içerisinde ölü olarak bulunan 22 yaşındaki Emre Kahraman'ın bir süre önce Mümin Sarıkaya'nın "Ben yoruldum hayat" şarkısını söylerken çekilen kamera görüntülerini sosyal medyada paylaştığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Balık havuzunda ölü bulundu (2)
ŞARKI SÖYLEMİŞTİ Bursa'da saat 03.30 sıralarında babası Saffet Kahraman tarafından beslediği balıkların bulunduğu havuz içerisinde ölü olarak bulunan 22 yaşındaki Emre Kahraman'ın bir süre önce Mümin Sarıkaya'nın "Ben...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 10:59
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