(Görüntülü Haber) Balık avlarken denize düşen genç boğuldu

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde mendirekte balık avlarken dengesini kaybederek denize düşen 27 yaşındaki Özgür Özkan yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Özkan'ın son sözü, “Ayağım kaydı kurtarın beni” oldu. Olay, dün Bandırma sahilindeki mendirekte meydana geldi. Mendirekte oltayla balık avlayan Özgür Özkan, bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Bu sırada mendirekte gezmekte olan 2 genç kadın, denizde çırpınan ve “ayağım kaydı kurtarın beni” diye bağıran Özkan’ın yardım çığlıklarını duydu. Çığlıkların ardından bir anda denizde kaybolan Özkan boğuldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Özkan’ın cesedini denizden çıkardı. Özkan’dan geriye oltası kaldı. Meraklı kalabalık ise Özkan’ın denizden çıkarılma çalışmalarını izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.