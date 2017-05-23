(Görüntülü Haber) Bal peteklerinin arasından çıkan uyuşturucuya 15 yıla kadar hapis istemi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () HAKKARİ'den İstanbul'a kargoyla gönderilen bal peteklerinin konulduğu tahta kasadan çıkan 4 kilo 740 gram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli Yılmaz A. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Yılmaz A.'nın susma hakkını kullandığı da iddianamede yer aldı. İddianame kabul edilirse şüpheli Yılmaz A. hakim karşısına çıkacak. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Başakşehir'de 29 Nisan 2017 günü bir kargo şirketinin işleme bölümünde polis araştırma yaptı. İstanbul'a gönderilmek üzere 30 kilo gram ağırlığındaki kolide uyuşturucu olabileceğinden şüphelenen polis koliye el koydu. Göndericisinin Yılmaz A., alıcısının ise F.Y. olduğu kargo polis tarafından incelendi. İnceleme sonucunda koli içerisinde bir adet tahta mavi sandık bulunduğu, sandığın içerisinde de 7 adet petek bal olduğunu gören polis, bal peteklerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak balların içerisinde konulduğu sandığın dört tarafında bulunan tahtaların iç kısımlarına gizlenmiş vaziyette 17 adet paket halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. POLİS GÖZALTINA ALDI Kargonun Ümraniye İlçesi'nden alınacak olması nedeniyle polis teslimat yerinde tertibat aldı. 2 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00'da kargo şubesine gelen şüpheli Yılmaz A. Yüksekova'dan kendisinin göndermiş olduğu ve içerisinde petek halinde balların bulunduğunu söylediği kargoyu teslim almak istediğini belirtti. Bunun üzerine polis şüpheli Yılmaz A.'yı gözaltına aldı. Net ağırlığı 4 kilo 740 gram uyuşturucu maddenin 2 kilo 370 gram saf eroin içerdiği tespit edildi. MAHKEMEDE SUSMA HAKKINI KULLANDI Mahkemeye çıkarılan şüpheli Yılmaz A. susma hakkını kullandı ve tutuklandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Yılmaz A.'nın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Yılmaz A., önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.