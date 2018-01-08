Ersan SAN / İSTANBUL, () BAKIRKÖY sahil yolu Taşhanlar Köprüsü üzerinde, beton mikseri bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç nedeniyle, yol Veliefendi Hipodromu istikametine araç trafiğine kapandı. (FOTOĞRAF)
(Görüntülü Haber) Bakırköy'de beton mikseri devrildi, yol trafiğe kapandı (1)
Ersan SAN / İSTANBUL, () BAKIRKÖY sahil yolu Taşhanlar Köprüsü üzerinde, beton mikseri bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü...
08 Ocak 2018 Pazartesi 14:21
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