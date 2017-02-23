(Görüntülü Haber) Bakan Soylu güvenlik için Erzurum'da

Turgay İPEK - Zafer KUMRU / ERZURUM,() İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen ve 8 ili kapsayan, Halk oylaması bölge güvenlik toplantısına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 10.45'de özel uçakla beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay olduğu halde Erzurum'a geldi. Çocuklar tarafından çiçek verilen Bakan Soylu'yu Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AKP) 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, protokol üyeleri ve partililer karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler toplantının yapılacağı Palandöken Dağı'daki Sway Hotele geçti. Bakan Soylu, Erzurum, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Artvin ve Erzincan'ın vali, il emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla toplantı yaptı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.