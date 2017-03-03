(Görüntülü Haber)Bakan Işık: Türkiye'nin önceliği Münbiç'tir

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, "El- Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından Türkiye'nin önceliği Münbiç'tir" dedi. Bakan Işık, başta ABD olmak üzere koalisyon güçlerinden, bu konuda Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmalarını beklediklerini vurguladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir'e geldi. Bakan Işık, saat 10.00'da, 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'na uçakla indi, ardından Valiliği ziyaret etti. Vali Ersin Yazıcı'dan kısa bir brifing alan Bakan Işık, Balıkesir'in tarımı, sanayisi, turizmi ile gelişen bir il olduğunu belirtip, "Tabii Balıkesir askeri açıdan da önemli. İki askeri üssün bulunduğu nadir şehirlerimizden birisi. Bizde bugün Balıkesir'de olmaktan mutluyuz. Hem askeri tesislerimizi yerinde göreceğiz, hem de sivil toplum örgütlerimizle bir araya geleceğiz" dedi. Valilik'teki ziyaretinde basın mensuplarının Münbiç'teki hareketlilikle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Işık, şunları söyledi: "El-Bab'ın bitmesinden sonra, El-Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesinden sonra önceliğimizin Münbiç olduğunu ifade etmiştik. Bu aşamada bölgede ciddi hareketlilik başladı. Önce DEAŞ bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD ve YPG, bazı yerleri rejime bırakıyor. Bu aslında PYD'nin, DEAŞ'ın ve rejimin zaman zaman birlikte hareket ettiği iddiamızı doğrulayan ve ispatlayan bir gelişmedir. Birbirlerine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini, şu birkaç gün içinde de gördük. Bu noktada Türkiye'nin önceliği Münbiç'tir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere koalisyon güçlerinden bu konuda Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Fırat'ın batısındaki PYD ve PKK unsurlarının kesinlikle Fırat'ın batısından yani Mümbiç'ten çekilmesini bekliyoruz, bunu da istiyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye taahhüdüdür. Bu taahhüdün en kısa sürede yerine getirilmesini bekliyoruz." Valiliğin ardından esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Işık, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur'la bir araya geldi. Bakan Işık, 14.30'da, Salih Tozan Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle toplantı yapacak. 16.30'da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait İşbir Jeneratör'ü, 17.30'da ise Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret edecek. 19.00'da AK Parti'nin Öğretmenevindeki yemeğine katılacak.