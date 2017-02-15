(Görüntülü Haber) Bahşiş kutusu hızsızlarına suçüstü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir işyerine girerek bahşiş kutusundaki paraları çalmaya çalışan 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Şekerhane Mahallesi'ndeki kuaför salonuna dün akşam hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gittiklerinde işyerinin kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren polis, 16 yaşındaki C.T. ve M.K.'yi işyerindeki bahşiş kutusundan 53 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan C.T. ve M.K.'nin emniyetteki sorgusunda bölgedeki 10 işyerinin bahşiş kutularından yaklaşık 1000 TL para çaldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T. ve M.K. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.