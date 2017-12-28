Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı. Bahçelievler'de 13 Aralık'ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsabında gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise ise serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili 11 kişi tutuklandı
Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı. Bahçelievler'de 13 Aralık'ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen...
28 Aralık 2017 Perşembe 12:30
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