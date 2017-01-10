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(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de yangın 2 ölü (2)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangın saat 07.45 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki...

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangın saat 07.45 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası 2 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evde yapılan aramalarda hayatını kaybedenlerin kimliğini belirleyecek herhangi bir belgeye rastlanmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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