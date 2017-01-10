Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Bahçelievler'de 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
(Görüntülü Haber) BAHÇELİEVLER'DE YANGIN: 2 ÖLÜ (1)
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL Bahçelievler'de 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangının sobadan çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
10 Ocak 2017 Salı 09:41
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