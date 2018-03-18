(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de okul önünde öğrencilerin bıçaklı kavgası kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER''de bir ortaokulda kursa giden bir öğrenci okul önünde arkadaşını bıçakladı. Bıçaklanan öğrenci bacağından hafif şekilde yaralanırken, o anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay dün sabah saatlerinde Bahçelievler'deki bir okulun önünde meydana geldi. Haftasonu okuldaki kursa katılan ve 7. sınıfa gittikleri öğrenilen öğrencilerden İ.Ç ve M.U. okul karşısında arkadaşları ile birlikte oturuyorlardı. Bir süre aralarında konuşan öğrencilerden M.U cebindeki bıçağı çıkararak arkadaşı İ.Ç'nin bacağına sapladı. Durumu gören öğrenciler yaşanan olayı öğretmenlerine haber verdi. Bacağından hafif şekilde yaralan öğrenci, okul içerisine alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Okul bahçesine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenci İ.Ç.' yi ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansın okuldan çıktığı sırada okul önüne gelen İ.Ç. 'nin annesi ambulans içinde oğlu olduğunu öğrenince büyük korku yaşadı. Ambulansa binen anne oğluyla birlikte hastaneye gitti. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bıçaklayan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde 3 öğrencinin okulun karşısındaki iş yerinin önünde oturduğu görülüyor. Bir süre aralarında konuşan öğrencilerden biri cebindeki bıçağı çıkararak diğer arkadaşının bacağına saplıyor.