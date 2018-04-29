Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Bahçelievler'de bir kahvehaneye ateç açıldı. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Şirinevler Mahallesi, 10. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 kişi kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı. Kahvehanede bulunanlardan Yusuf Gültekin ağır yaralanırken Nedim Aydın ve Ahmet Kurç da hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede önlem aldı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
(Görüntülü Haber) BAHÇELİEVLER'DE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR, 3 YARALI (1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Bahçelievler'de bir kahvehaneye ateç açıldı. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Şirinevler Mahallesi, 10. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 kişi kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı....
29 Nisan 2018 Pazar 10:29
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