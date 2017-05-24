Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA,) Antalya'nın Alanya ilçesinde açılışlar yaptıktan sonra karayolu ile Antalya Havalimanı'na hareket eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Manavgat ilçesi Kızılot mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İhsan Şahin'in kullandığı 07 BDY 17 plakalı hafif ticari araç, hızlı gelen konvoydaki araçları görünce yolun sağına geçmek istedi. Şahin'in kullandığı araç, yolun sağında yakıtı biten Mustafa Çetinkaya'nın kullandığı 42 DYS 43 plakalı minibüse çarptı. Abdurrahman Toprakoğlu'nun kullandığı 07 MPH 80 plakalı otomobil ise duramayınca arkadan Şahin'in kullandığı araca çarptı. Kazanın ardından konvoydan ayrılan gazeteciler, yaralıların yardımına gitti. Kazada İhsan Şahin hafif yaralanırken, otomobilinde sıkışan Abdurrahman Toprakoğlu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat'a götürüldü.
(Görüntülü Haber) Bahçeli konvoyunda trafik kazası: 2 yaralı
Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA,) Antalya'nın Alanya ilçesinde açılışlar yaptıktan sonra karayolu ile Antalya Havalimanı'na hareket eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Manavgat ilçesi Kızılot...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:17
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