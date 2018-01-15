(Görüntülü Haber) Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()-BALIKESİR Ayvalık ilçesinde yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Nazım Durmaz (74), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi, iskele yolu üzerinde meydana geldi. Bir sitedeki evine giden Nazım Durmaz yönetimindeki 10 YB 179 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilin ön tarafı hurdaya dönerken, sürücü Durmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Nazım Durmaz'ın cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.