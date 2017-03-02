(Görüntülü Haber) Bağevinde 'Himmet toplantısı' yapan 12 kişi yakalandı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasında görev aldıkları iddia edilen ve 15 Temmuz süreci sonrasında bağevinde toplanarak himmet ve sohbet toplantılarını sürdüren 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY örgütünün Kayseri yapılanmasında görev alan bazı kişilerin, 15 Temmuz süreci sonrasında kentin kenar mahallelerinde bulunan bağevlerinde gizlice bir araya gelerek sohbet ve himmet toplantıları düzenlemeye devam ettiklerini belirledi. Bu kişilerin özellikle cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının ailelerine maddi destekte bulunmak amacıyla yardımlar topladıkları ileri sürüldü. Polisin yaptığı operasyonda, örgütün oturma düzenleyen toplantı imamları oldukları ileri sürülen Hanifi Yılmaz ve Muaz Biçer ile esnaf Mehmet Aydemir, Altan Aydemir, Hacı Ali Demirci, Mahmut Alaca, Mustafa Alaca, Selçuk Alaca, Fuat Güzey, İbrahim Şencanlar, İhsan Yorulmaz ve Ali Kara toplantı halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık muayenesinden sonra adliyeye gönderildi.