(Görüntülü Haber) Bağ-Kur İl Müdürü'nün katili cezaevi firarisi yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 13 yıl önce dönemin Bağ-Kur İl Müdürü Şevket Çarkanat'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezasını çektiği Ankara Açık Cezaevi'nden bir yıl önce firar eden 36 yaşındaki Ozan Gül., polisler tarafından yakalandı.



2004 yılı Şubat ayında Şevket Çarkanat'ı Özel İdare İş Hanı yanında bıçaklayarak öldüren Ozan Gül, kendisini azmettiren ve olaya karışan diğer 5 sanıkla birlikte yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kahramanmaraş'ın ardından Ankara Cezaevi'ne nakledilen Gül, iddiaya göre 1 yıl önce firar etti.



ÖZEL EKİP KURULDU



Firar ettikten sonra izini kaybettiren Ozan Gül'ün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmalar sonunda Gül'ün Ankara'dan Kahramanmaraş'a geldiği bilgisine ulaşıldı. Şapka ve gözlük takıp kirli sakal bırakarak görünümünü değiştiren Ozan Gül, özel ekip tarafından Şeyh Adil Mahallesi'nde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gül, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine konuldu.

