(Görüntülü Haber) Bafra'daki kazada ölen otomobil sürücüsü toprağa verildi

Ayhan AYDEMİR/ BAFRA (Samsun), () - SAMSUN’da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin nehir yatağına yuvarlanması sonucu ölen sürücü 27 yaşındaki Oğuzhan Suluoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün akşam Bafra İlçesi Kalaycılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Suluoğlu yönetimindeki 55 JR 793 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kızılırmak Nehri yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 28 yaşındaki İftar Çelebi yaralandı. Çelebi, olay yerine çağırılan ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suluoğlu’nun cansız bedeni ise sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından güçlükle çıkarılıp, hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Suluoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Oğuzhan Suluoğlu için bugün Bafra İlçesi Salih Yıldız Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazesi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Bafra İlçe Belediye Başkanı Zihni Şahin, Suluoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.