(Görüntülü Haber) Bafra'da uyuşturucu operasyonu

Yaprak KOÇER-Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde jandarmanın düzenlediği operasyonda, mısır tarlasında, serada ekili halde 78 kök hintkeneviri ile kurutulmaya bırakılmış 220 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Samsun İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine operasyon düzenledi. İlçenin Kalaycı Mahallesi'nde A.K.'nin evinde ve tarlarısnda jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeği İbre ile arama yaptı. Mısır tarlasında, serada ekili halde 78 kök hintkeneviri ile kurutulmaya bırakılmış 220 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.K.'nin arandığı belirtildi.