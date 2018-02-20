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(Görüntülü Haber) Bacağından vuruldu, hastanenin önüne geldiğinde ateş etti

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından bacağından vurulan İsmail A. kendi kullandığı aracıyla hastanenin önüne geldiğinde havaya 3 el ateş etti. Yaralanan İsmail A....

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından bacağından vurulan İsmail A. kendi kullandığı aracıyla hastanenin önüne geldiğinde havaya 3 el ateş etti. Yaralanan İsmail A. tedavi altına alındı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Gölcük Hisareyn Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A. aralarında husumet bulunan V.A. ile evinin önünde bilinmeyen bir nedenle kavga etti. V.A. tabancasını çıkarıp ateş ederek İsmail A.'yı bacağından vurdu. V.A. olay yerinden kaçarken, yaralanan İsmail A. kamyoneti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin önüne geldi. Aracını park ettikten sonra hastaneye doğru ilerleyen İsmail A. tabancası ile havaya 3 el ateş etti. Çevrede panik yaşanırken, hastaneye giren İsmail A. tedavi altına alındı.

Polis yaralanan İsmail A.'nın ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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