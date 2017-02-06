(Görüntülü Haber) Babasının katilini öldüren zanlı zırhlı araçla adliyeye sevk edildi

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul Beykoz'da bir restoranda babasının katili Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), sağlık kontrolü için öğle saatlerinde 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saral, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılarak hastane önünde bekletilen zırhlı araca bindirildi. Saral, buradan Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada, Saral'ın üzerindeki çelik yelek dikkat çekti.