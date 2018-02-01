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(Görüntülü Haber) Babasının işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen kız çocuğu, devlet korumasında

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Abdullah C.'nin, işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen kızı 9 yaşındaki M.C., devlet korumasına alındı. Gözaltına alınan Abdullah C. ise savcılıkça serbest bırakıldı. Bey Mahallesi'nde dilencilik yapan...

GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Abdullah C.'nin, işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen kızı 9 yaşındaki M.C., devlet korumasına alındı. Gözaltına alınan Abdullah C. ise savcılıkça serbest bırakıldı. Bey Mahallesi'nde dilencilik yapan M.C.'nin vücudunda işkence izleri olduğunu fark eden bir kişi, çektiği fotoğraflar ile videoyu zabıtaya gönderdi. İhbarla bölgeye giden zabıta ekipleri, kız çocuğunu hastaneye götürüp İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edilen küçük kızın babası Abdullah C. gözaltına alındı. İlk ifadesinde kendisini zabıtanın dövdüğünü, ikinci ifadesinde ise parasını çalmak istediği bir kişi tarafından dövüldüğünü, ancak vatandaşın çektiği videoda ise babasının kendisine işkence yapıp dilendirdiğini söyleyen M.C., devlet korumasına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah C. ise savcılıktaki ifadesinde kızına işkence yapmadığını savundu. Abdullah C. serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, vatandaş ihbarı ile konuşu araştırdıklarını kendi ersonelleri ile ilgili bir durumun olmadığını söyledi.

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