(Görüntülü Haber) Babasını ve amcasını öldürmekten aranan zanlı, bağ evinde yakalandı

KONYA'da tarlasına gübre döktüğü gerekçesiyle amcası Osman Gürbüz (60) ile tüfeği elinden almak isteyen babası Himmet Gürbüz'ü (63) av tüfeğiyle öldürüp, kuzeni Mehmet Gürbüz'ü (38) yaralayan Nevzat Gürbüz (40), saklandığı Aksaray'ın Eskil İlçesi'ndeki bağ evinde yakalandı. Daha önce cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan Gürbüz, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin ''Neden öldürdünüz?'' sorusuna ''Beraat'' diyerek cevap verdi. Olay, geçen 5 Mart Pazar günü saat 17.00 sıralarında Altınekin İlçesi Oğuzeli Mahallesi'nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Gürbüz'ün evinin de içindi bulunduğu tarlanın bir kısmına, iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Mehmet Gürbüz, hayvan gübresi döktü. Nevzat Gürbüz de kuzeni Mehmet Gürbüz'e, tepki gösterdi. ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDAN HUSUMETLİLER Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı yüzünden husumette bulunan iki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babası Osman Gürbüz de kavgaya karıştı. Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı. Bu durumu fark eden babası Himmet Gürbüz de, müdahale ederek oğlunun elindeki tüfeği almak istedi. İddiaya göre çıkan arbedede Nevzat Gürbüz'ün tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babasının vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Himmet Gürbüz ve kardeşi Osman Gürbüz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet Gürbüz'ün ise hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI Nevzat Gürbüz de, olayın ardından 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçtı. Nevzat Gürbüz, bugün Aksaray'ın Eskil İlçesi'nde saklandığı bir bağ evinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gürbüz'ün, yapılan sorusunda ''Babamı bilerek öldürmedim, yanlışlıkla oldu'' dediği öğrenildi. Daha önce cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan Gürbüz, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin ''Neden öldürdünüz?'' sorusuna ''Beraat'' diyerek cevap vermesi dikkat çekti.