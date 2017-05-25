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(Görüntülü Haber) Babasını öldürdüğü öne sürülen kız ile annesi tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, iddiaya göre eve geç geldiği için kızıp, elindeki cep telefonunu almak istemesi yüzünden tartıştığı babası 42 yaşındaki Faruk Dede'yi bıçaklayıp öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki Ö.A....

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, iddiaya göre eve geç geldiği için kızıp, elindeki cep telefonunu almak istemesi yüzünden tartıştığı babası 42 yaşındaki Faruk Dede'yi bıçaklayıp öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki Ö.A. ile suçu kızının üzerine atma ihtimali değerlendirilen anne 36 yaşındaki Yeliz A. tutuklandı. Olay, dün (çarşamba) saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi 7223 sokakta, Faruk Dede ile resmi nikahsız olarak yaşadığı Yeliz A. ve kızı Ö.A.'nın oturduğu evde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen Dede, eve geç geldiği gerekçesiyle kızı Ö.A. ile tartıştı, elindeki cep telefonunu almak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre Ö.A. babasını tek bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Dede, haber verilmesiyle gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faruk Dede, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Ö.A. ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyeti Çocuk Büro Amirliği'ne, anne Yeliz A. da emniyete götürüldü. Yeliz A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Eşim alkollü olduğu için zaten zorla ayakta duruyordu. Kızımı ölümle tehdit etti. Mutfaktan bıçak alıp geldi. Kızım da elinden bıçağı alıp babasını bıçakladı. Ama sonradan ambulansı da kızım çağırdı" dediği belirtildi. Resmi nikah olmadığı için annesinin soy adını taşıdığı belirtilen Ö.A. ile Yeliz A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Babasını bıçaklamakla suçlanan Ö.A. ile yaşının küçük olması nedeniyle suçu kızının üzerine atabileceğinden şüphelenilen anne Yeliz A. tutuklandı.

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