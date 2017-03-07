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(Görüntülü Haber) Baba katili, 15 yıllık akıl hastası çıktı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de taksicilik yapan babası Sadık Ünaçan'ı dün av tüfeğiyle yakın mesafeden 5 el ateş ederek öldüren Bülent Ünaçan'ın, Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde...

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de taksicilik yapan babası Sadık Ünaçan'ı dün av tüfeğiyle yakın mesafeden 5 el ateş ederek öldüren Bülent Ünaçan'ın, Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve bir süre önce eşinden ayrıldığı ortaya çıktı. Kocasinan Şeker Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda Bülent Ünaçan, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı babası Sadık Ünaçan'a av tüfeğiyle ateş etti. Sadık Ünaçan olay yerinde ölürken, gözaltına alınan Bülent Ünaçan'ın Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda, madde ve alkol bağımlısı olduğu belirlendi. Para yüzünden babasıyla tartışan Ünaçan'ın, 15 yıldır Adana Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü, raporunun olduğu belirlendi. Şüpheli Bülent Ünaçan, gözaltına alındıktan sonra Adli Tabiplikte yapılan muayenesinde 145 promil alkollü çıktı.

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