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(Görüntülü Haber) Baba, cep telefonunu almak istediği kızı tarafından bıçaklandı

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde 42 yaşındaki Faruk Dede, elindeki cep telefonunu almak istediği, resmi nikah olmadığı için annesinin soyadını taşıyan kızı 15 yaşındaki Ö.A. tarafından bıçaklandı. Dede, kaldırıldığı hastanede yaşamını...

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde 42 yaşındaki Faruk Dede, elindeki cep telefonunu almak istediği, resmi nikah olmadığı için annesinin soyadını taşıyan kızı 15 yaşındaki Ö.A. tarafından bıçaklandı. Dede, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi 7223 sokaktaki bir evde meydana geldi. Faruk Dede, gece geç saatlerde, resmi nikahsız olarak yaşadığı 36 yaşındaki Yeliz A. ve kızı Ö.A. ile birlikte oturduğu eve geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Dede, bir süre sonra kızı Ö.A.'nın elindeki cep telefonunu almak istedi. Bunun üzerine Dede ile kızı Ö.A., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Ö.A. eline geçirdiği bıçağı babasının karnına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Dede'yi gören Yeliz A., ambulans çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Dede'yi ambulansla bir özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Faruk Dede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dede'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Babasını bıçakladığı iddia edilen Ö.A. ise ifadesi alınmak üzere İzmir Emniyeti Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Ö.A.'nın, resmi nikah olmadığı için annesinin soy adını taşıdığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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