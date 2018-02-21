(Görüntülü Haber) Azez ile Bülbül bölgesi arasındaki bölge birleşirildi, 9 köy alındı

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Azez - Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı. muhabirinin bölgeden aldığı bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek 9 köy kontrol altına alındı. ÖSO güçleri yolun açılmasıyla birlikte artık Bülbül bölgesi ve daha ilerdeki bölgelere giriş yaptı. Bölgede mayın temizleme ve tuzaklara karşı çalışmalar yapılırken, ÖSO birliklerinin birleşen bu bölgeden Afrine doğru büyük harekata hazırlandığı bildirildi. Sivillerin boşalttığı köylerde sesizlik hakim.