Bedir ALTUNOK/KARS, ()-KARS’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 Karakurt-Kağızman karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan Azerbaycan'a giden 34 DY 9422 plakalı Murat Sepek yönetimindeki 'Iğdırlı Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, çoğu Nahçıvanlı 30 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sarıkamış ve Kars'taki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Azerbaycan'a giden yolcu otobüsü Kars'ta devrildi: 30 yaralı
Bedir ALTUNOK/KARS, ()-KARS’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 Karakurt-Kağızman karayolunda meydana geldi. İstanbul'dan Azerbaycan'a giden 34 DY 9422 plakalı Murat...
25 Aralık 2017 Pazartesi 16:30
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