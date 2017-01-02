Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, lastik botla yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 kaçak yakalandı. Bugün sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan sahil güvenlik botundaki görevliler, Kadırgaburnu açıklarında lastik botta Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Durdurulan bottaki Suriye, Afganistan, Pakistan, Gine, Somali, Bangladeş ve Gambiya uyruklu 44 kaçak, sahil güvenlik botuna alınıp kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki sahil güvenlik iskelesine getirildi. Dalgalar nedeniyle üzerleri ıslanan kaçaklara eşofman, battaniye, ayakkabı ve gıda ürünleri dağılıtılıp, ısınmaları sağlandı. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta lastik botta 44 kaçak yakalandı
Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, lastik botla yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 kaçak yakalandı. Bugün sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye...
02 Ocak 2017 Pazartesi 16:48
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