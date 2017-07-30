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(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta lastik botta 30 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, lastik botla yasadışı olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak, sahil güvenlik tarafından...

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden, lastik botla yasadışı olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı. Ayvacık'ın Kadırga Burnu Mevkisi'nde, dün gece denize açılan lastik botta kaçaklar olduğu sahil güvenlik radarları tarafından tespit edildi. Sahil güvenlik ekipleri, botu kıyıdan açıldıktan bir süre sonra durdurdu. Afganistan, Kongo, Gine ve Kamerun uyruklu oldukları belirlenen 12'si çocuk 7'si kadın toplam 30 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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