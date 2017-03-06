(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 89 kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/ AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkma hazırlığındaki 89 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgedeki yasa dışı geçişlere karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bu sabah, Ayvacık'ın Bademli Köyü Acıdere Mevkisi ve Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu'nda operasyon yapıldı. Zeytinlikler arasına gizlenmiş aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Eritre ve Kongo uyruklu 89 kaçak yakalandı. Kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.