(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 24 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 24 kaçak yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bugün, ilçenin Nusratlı Köyü Sahili'nde bir grup kaçağın...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:03
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 24 kaçak yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bugün, ilçenin Nusratlı Köyü Sahili'nde bir grup kaçağın bulunduğunu öğrenince, operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Afganistan uyruklu 24 kaçağı yakaladı. Yakalanan kaçaklar, minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından kaçaklar, Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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