(Görüntülü Haber) Ayvacık açıklarında 5.5'lik deprem; 4 kişi yaralandı, evler hasar gördü (2)

YENİ BİR DEPREM DAHA Bugün saat 13.58'de merkez üssü Ayvacık açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem de İzmir dahil çevredeki bir çok kentte hissedildi. AFAD ise bu depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.