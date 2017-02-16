(Görüntülü Haber) Aynı kaderi paylaştığı jokey kardeşinin yanına defnedildi

Ali LEYLAK- Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - İSTANBUL'da 3 ay önce beyin kanaması geçirip dün yaşamını yitiren Türkiye Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı 47 yaşındaki Ramazan Kaya'nın cenazesi, 5 ay önce yarışta atından düşüp beyin kanamasından ölen jokey kardeşi Ömer Kaya’nın mezarının yanına defnedildi. Türkiye Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda düzenlenen yarışta atının tökezlemesi sonucu düşerek, geçirdiği beyin kanaması sonucu 10 Ekim’de yaşamını yitiren jokey kardeşi Ömer Kaya’nın ölümünden 1 ay sonra bir dava için gittiği mahkeme çıkışında yere düşüp başını çarptı. Hastaneye kaldırılan Kaya’nın beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca tedavi altına alındı. Uzun bir süre yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Kaya dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kaya’nın cenazesi İstanbul’dan karayoluyla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Sabah hastane morgundan alınan cenaze uzun araç konvoyu eşliğinde merkez Karaköprü İlçesi'ne bağlı Yukarı Göbekli Mahallesine getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Yasin Kadri Ekinci ile yurdun değişik illerinden gelen çok sayıda seyis, at sahibi, jokeyler vatandaşlar katıldı. JOKEY KARDEŞİNİN YANINDA DEFNEDİLDİ Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ramazan Kaya’nın kardeşi ünlü jokey olan Selim Kaya ve Mehmet Kaya, törende uzun süre gözyaşı döktü. Kazandığı 9 milyon lira kazançla Türk yarış tarihin en çok ikramiye kazanan atı 'Kafkas'nın sahibi olan 7 çocuk babası Ramazan Kaya'nın cenazesinde yakınları Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı. Babasının 4 eşinden 32 kardeşi bulunan Kaya’nın cenazesi, 6 Ekim 2016 tarihinde yarışta atıyla beraber düşerek, beyin kanaması geçiren kaldırıldığı hastanede 4 günlük yaşam savaş mücadelesini ardından hayatını kaybeden jokey kardeşi Ömer Kaya’nın yanına defnedildi. Cenaze törenine katılan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek "Ramazan Kaya’nın zamansız ölümü bizleri çok üzdü. Kardeşi Ömer Kaya bir kaza sonucu beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi. Ramazan Kaya da beyin kanaması neticesinde hayatın kaybetti. İki kardeşin ölümü üst üte gelmesi oldukça üzücü bir durumdur. İkisine de Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Aile içinde inşallah bu zamansız ölümler son olur. Yeri doldurulmayacak bir arkadaştır. Sevilen atçılıkla hayatını bütünleştiren bir arkadaştır. Dünyanın birçok ülkesinde at koşmaya çalışan müteşebbis bir arkadaşımızdı. Hem Şanlıurfa için hem de atçılar için bir kayıp olarak görüyorum" dedi.