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(Görüntülü Haber) Aynı işyerinde hırsızlık için 5 ayda 2'nci kez girince tutuklandı

BURSA’nın İnegöl İlçesinde ayın işyerine 5 ay içersinde ikinci kez giren 17 yaşındaki H.B. polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan ve tutuklanan H.B., fotoğrafını çeken gazetecilere, "Ben şarkıcıyım neden çekiyorsunuz?"...

BURSA’nın İnegöl İlçesinde ayın işyerine 5 ay içersinde ikinci kez giren 17 yaşındaki H.B. polis tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan ve tutuklanan H.B., fotoğrafını çeken gazetecilere, "Ben şarkıcıyım neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. İnegöl'de Mahmudiye Mahallesi Şen Sokak'ta bulunan M.S.'ye ait elektrik malzemesi satan işyerine geçen pazar gecesi giren kimliği belirsiz hırsız burada bulunan 25 bin lira tutarındaki elektrik kablolarını alarak kaçtı. Hırsızlık olayı sabah işyerine gelen M.S. tarafından fark edildi. Şikayet üzerine mağazada parmak izi alan ve güvenlik kameralarını izleyen polis hırsızlığın aynı işyerine 5 ay önce giren ve yine kabol çalan H.B. olduğunu tesbit etti. Evinde yakalanan ve suçunu kabul eden H.B.'nin ifadesinden sonra sattığı elektrik kabloları alınıp işyeri sahibine teslim edildi. Hırsızlık suçundan adliyeye çıkartılan H.B. tutuklandı. Adliye çıkışında fotoğrafını çeken gazetecilere sitem eden H.B: "Ben şarkıcıyım neden ç ekiyorsunuz" dedi. Soruşturmaya başlandı.

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