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(Görüntülü Haber) Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralanmış olabileceği ihtimaliyle çevrede aradığı sürücüye...

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralanmış olabileceği ihtimaliyle çevrede aradığı sürücüye ulaşılamadı. Kaza dün gece Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 54 SB 662 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Beton aydınlata direği devrilirken, otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler polise haber verdi. Gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta kimseyi göremeyince sürücünün araçtan savrulup yaralanıp ya da ölmüş olabileceğini düşünerek aracın çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen sürücü bulunamadı. Polis sürücünün akıbetini ortaya çıkarmak için araştırma başlattı.

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