(Görüntülü Haber) Aydınlatma direğine çarpan otomobil, alev alev yandı
İZMİT'te, karla kaplı yolda kayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Karla kaplı yolda bayırdan aşağı...
27 Ocak 2017 Cuma 09:15
İZMİT'te, karla kaplı yolda kayıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Karla kaplı yolda bayırdan aşağı inerken kayan Arif Yaşar yönetimindeki 41 E 8207 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Arif Yaşar, motor kısmından alev alan aracı terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
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