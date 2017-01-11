(Görüntülü Haber) Aydın otoyolunda buzlanma zincirleme kaza getirdi: 9 yaralı

Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), () AYDIN'da, otoyoldaki buzlanma yüzünden 2'si otomobil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol, 3 saat ulaşıma kapandı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Söke İlçesi'nden il merkezindeki Efeler İlçesi'ne giden Mustafa Dağ'ın kullandığı 35 VY 852 plakalı otomobil, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı. Bu sırada Dağ'ın kullandığı aracın peşinden gelen Yusuf Çoban da yönetimindeki 48 KS 657 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu araç da önce bariyere, ardından Dağ'ın kullandığı otomobile çarptı. Vatandaşın ihbarıyla kaza yerine polise ekipleri sevk edildi. Kazaya müdahale için polis otosundan inen memur İbrahim Karaarslan'a, aynı yerde diğer sürücüler gibi direksiyon hakimiyetini yitiren Yahya Yavuz'un kullandığı 33 AC 390 plakalı hafif ticari araç çarptı. Bariyer ile araç arasında sıkışan polis memuru Yavuz, ağır yaralandı. Aynı yerde son olarak, bir tur şirketine ait, 39 TL 160 plakalı, içinde 15 yolcunun bulunduğu, Mustafa Bağcık'ın kullandığı midibüs kaza yaptı. Kayan midibüs öndeki araçlara çarptı. Zincirleme trafik kazasında polis memuru İbrahim Karaarslan'ın dışında hafif ticari araç sürücüsü Yahya Yavuz, yanındaki eşi Songül Yavuz, çocukları Seyfullah Yavuz (19) ve Elif Yavuz (5), otomobil sürücüsü Yusuf Çoban, aynı araçta bulunan Leyla Yıldırım, Esma Yıldırım ve Yücel Yıldırım yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviyle alındı. OTOYOL KAPANDI Zincirleme kaza sonrası yolda uzun kuyruklar oluştu. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçların çekilmesi, karayolu ekiplerinin buzlanmaya karşı yolda yaptığı çalışma sonrası, Aydın ve İzmir olmak üzere çift yönlü kapatılan yol, 3 saat sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.