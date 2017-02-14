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(Görüntülü Haber) Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

AYDIN'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattıkları...

AYDIN'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattıkları çalışmalar sonunda Efeler ve Nazilli ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Timlerinin katıldığı Şafak Operasyonu'nda A.T., C.K., B.Y., H.S., F.D., Z.A. ve C.K. gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 116 mermi, 465 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmede kullanılan alet ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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