ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

(Görüntülü Haber) Aydın'da pitbullun kediye saldırma anı güvenlik kamerasında

AYDIN'ın Efeler ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız alarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan sokak kedisi, çevredekilerce yaralı kurtarıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. ​Olay, dün saat 17.00 sıralarında...

AYDIN'ın Efeler ilçesinde tasmasız ve ağızlıksız alarak gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan sokak kedisi, çevredekilerce yaralı kurtarıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. ​Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki Menderes Parkı'nda meydana geldi. Sahibi tarafından tasma ve ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı. Köpek, bacağından ısırdığı kediyi, sağa sola savurmaya başladı. Önce bu duruma aldırış etmeyen köpek sahibi, daha sonra geri dönse de kediyi kurtaramadı. Bunun üzerine çevre sakinleri devreye girdi. Çevredekilerin köpeğine müdahale etmesine bir süre engel olan sahibi, daha sonra gelen tepkiler üzerine bu tutumundan vazgeçti. Sahibi ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda, kedi, köpeğin ağzından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı kediyi tedavi ettirip, koruma altına alan Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, bakımını da üstlendi. Olay anı ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314