Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

(Görüntülü Haber)  Aydın'da korkutan yangın

    Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşları, itfaiye kurtardı. Yangında dairede maddi zarar meydana geldi. Yıldıztepe...

 

 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşları, itfaiye kurtardı. Yangında dairede maddi zarar meydana geldi.

Yıldıztepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın bodrum katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Kağıt ve tahta parçalarının tutuşması sonucu çıkan yangın sırasında tüm binayı duman kapladı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri, dışarı çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da evlerinin balkonlarında kurtarılmayı bekleyen vatandaşları, itfaiye aracının merdiveniyle indirdi. 

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.


 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314