(Görüntülü Haber) Aydın'da KESK eylemi: 5 gözaltı

AYDIN'da kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak isteyen 5 KESK üyesi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında arbede yaşandı. Olağanüstü hal önlemleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyeleri 4'üncü günde de "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart açıp basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, eylemin valilik tarafından yasaklandığını belirtmesine rağmen KESK üyeleri ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından gruba müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına alıp, Efeler Polis Merkezi'ne götürdü.