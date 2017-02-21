(Görüntülü Haber) Aydın'da KESK eylemi: 5 gözaltı
AYDIN'da kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak isteyen 5 KESK üyesi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında arbede yaşandı. Olağanüstü hal önlemleri kapsamında...
21 Şubat 2017 Salı 16:43
AYDIN'da kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak isteyen 5 KESK üyesi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında arbede yaşandı. Olağanüstü hal önlemleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyeleri 4'üncü günde de "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart açıp basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, eylemin valilik tarafından yasaklandığını belirtmesine rağmen KESK üyeleri ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından gruba müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına alıp, Efeler Polis Merkezi'ne götürdü.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.