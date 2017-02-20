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(Görüntülü Haber) Aydın'da 5 KESK üyesine gözaltı

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'da, kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak isteyen 5 KESK üyesi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında arbede yaşandı. Olağanüstü...

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'da, kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak isteyen 5 KESK üyesi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında arbede yaşandı. Olağanüstü hal tedbirleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi 5 kişi, 'İşimi geri istiyorum' sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. Meydanda önlem alan polis, pankart açıp basın açıklaması yapmak üzere hazırlanan gruba izin vermedi. Polis, eylemin valilik tarafından yasaklandığını ve yasal olmadığını belirtip, müdahale etmek istedi. KESK üyeleri ise eylemde ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından polis, KESK üyesi 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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