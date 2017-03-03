(Görüntülü Haber) Ayçekirdeği torbalarından kaçak sigara çıktı

UŞAK'ta polisin durdurduğu iki TIR'da yapılan aramada, ayçekirdeği torbalarına gizlenmiş halde 42 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah, Ankara- İzmir Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası kavşağında oluşturduğu denetim noktasında, peşpeşe İzmir'e giden Eskişehir ve İzmir plakalı iki TIR'ı durdurdu. TIR'lara bağlı yarı römork dorselerde arama yapan polis, Eskişehir plakalı olanda yüklü olan ayçekirdeği torbalarına gizlenmiş halde 42 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Sigaralara el koyan polis, birlikte hareket ettiklerinden şüphelenilen TIR'larda bulunan A.T (47), M.A.G (37), İ.U (41), A.R.A.'yı (36) gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.