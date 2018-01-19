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(Görüntülü Haber) Ayakkabıları denedikten sonra çaldılar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartmana giren kimliği belirsiz iki kişi, kapıların önünde bırakılan ayakkabıları ayaklarında denedikten sonra sırt çantalarına koyarak çaldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına...

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartmana giren kimliği belirsiz iki kişi, kapıların önünde bırakılan ayakkabıları ayaklarında denedikten sonra sırt çantalarına koyarak çaldı. Hırsızlık anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün (perşembe) gece, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri belirsiz ve başlarında şapka olan iki kişi, 6 katlı bir apartmana girerek bütün dairelerin kapılarının önündeki, ev sahipleri tarafından bırakılan ayakkabıları kontrol etmeye başladı. Ayakkabıları tek tek ayaklarına uyup uymadığını giyerek deneyen 2 kişi, uyan 5 çift spor ayakkabıyı sırt çantalarına koyarak çaldı. İki kişinin ayakkabı hırsızlığı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sabah evlerinden çıkarken ayakkabılarını göremeyen apartman sakinleri, kameraları inceleyince hırsızlık olayını gördü. Apartmana gelen polis ekipleri kamera kayıtlarından hırsızlık yapan iki kişiyi tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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