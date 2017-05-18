(Görüntülü Haber) Ayakkabıcı Taner sır oldu

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de ayakkabı satış mağazası bulunan 32 yaşındaki Taner Çağlar, mal almak için Gaziantep'e gideceğini söyleyerek çıktığı evine dönmedi. Ailesi, haber alamadığı Taner Çağlar'ın kaçırılmasından şüphe ediyor. Taner Çağlar, 8 Mayıs'ta Gaziantep'e gitmek üzere evden ayrıldı. Mahallede son kez börek yerken görülen Taner Çağlar'dan bir daha haber alınamadı. Baba Mehmet Sabri Çağlar, oğlunun bulunması için kayıp başvurusu yaptı. Bekar olan oğlunun ayakkabı sattığını belirten baba Çağlar, maddi ve manevi bir sorunu olmadığını kaçırılmasından endişe ettiklerini söyledi. Mehmet Sabri Çağlar, "Oğlum 'Gaziantep'e ürün almaya gideceğim' diye çıktı ve kendisinden bir daha haber alamıyoruz. Akli dengesi yerinde, maddi manevi bir sıkıntısı yok. Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. Ne evde ne çevresinde bir sorunu yok. Kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi. GAZİANTEP'E GİTMEMİŞ Oğlunun Gaziantep dahil bölgede ayakkabı satın aldığı tüm imalathanelerle görüştüğünü anlatan Çağlar, "Oğlum ne Gaziantep'e ne de başka bir kente gitmemiş. Aramadığımız sormadığımız yer kalmadı. Sağ ve sağlıklı olarak bulunmasını istiyorum" diye konuştu.