(Görüntülü Haber) Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı

BİTLİS’te yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen kişinin üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanan 1 kilo 97 gram eroin maddesi ele geçirilirken, polis ekiplerinin bir başka otobüste yaptığı aramalarda ise, 3 yolcunun oturtuğu koltukta 515 gram metafetamin ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 3 kişi tukuklandı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan-Van karayolunda üzerinde yaptıkları kontrollerinde, bir yolcu otübüsünü durdurdu. Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı. Y.A isimli yolcunun yapılan üst aramasında 1 kilo 97 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Sevkiyatı yapmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan polis ekiplerinin Van-Tatvan Karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdukdukları bir başka yolcu otübüsünde ise durumundan şüphelenilen H.F.E. ve M.Y.’nin oturmuş olduğu koltuk üzerinde arama yapıldı. Aramada, 515 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.